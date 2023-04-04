KYK yurtları açılıyor mu? KYK öğrenci yurtları için açıklama geldi…

Depremzedelerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla KYK öğrenci yurtlarının durumu yeniden gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarının, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin hizmetinde olacağını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarının, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin hizmetinde olacağını belirtti. Kasapoğlu, Ankara’daki Yurt Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir felaketin yaşandığını hatırlattı.

Kasapoğlu, Ankara’daki Yurt Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir felaketin yaşandığını hatırlattı.

İlk andan itibaren yaraların sarılması için mücadele ettiklerini belirten Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü bir şekilde, tüm imkanlarıyla bu sürece destek verdiğini dile getirdi.

YURTLAR HEM DEPREMZEDELER HEM DE ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Yurtların depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, “Hem deprem bölgesindeki hem de 81 il ve ilçedeki yurtların, ilk günden itibaren depremzedelerimizin ve öğrencilerimizin hizmetinde olacağını söylemiştik. Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Aynı şekilde bu süreçleri yönettik. Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken, diğer yandan da üniversitelerin aldığı kararlar doğrultusunda hem öğrencilerimize hem de çalışan gençlerimize yurtlarımız bugüne kadar hizmet verdi.” ifadelerini kullandı.

KYK ÖĞRENCİ YURTLARI AÇILIYOR MU?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararlara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dün itibarıyla üniversitelerimizde senato kararıyla hem yüz yüze hem çevrimiçi eğitim paralel bir şekilde hibrit olarak başladı. Bu yeni süreç çerçevesinde özellikle eğitimine yüz yüze devam edecek gençlerimiz için üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekanlarına tekrar kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Şunun tekrar altını çiziyorum; ne bir genç arkadaşımızı ne de bir depremzedemizi mağdur etmeme adına, bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarım ve altyapımızla bu süreci birlikte yöneteceğiz.” AA