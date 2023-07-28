LGS 2. tercih için son gün: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Herhangi bir liseye yerleştirilmemiş olan ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyenler LGS 2. tercihleri yapıyor. MEB tarafından açıklanan bilgiye göre LGS 1. nakil 28 Temmuz tarihinde sona erecek, 1. nakil sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

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Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sonuçları ardından öğrencilerin bir bölümü yeni dönemde okuyacakları liseleri belirlemek için 1. nakil tercih süresine dahil oldu. LGS kapsamında 2. tercih olan süreçte tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 – 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.