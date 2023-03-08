LGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS için başvuru süreci merak ediliyor. Henüz resmi açıklama ile tarihleri belirlenmeyen LGS başvurularının geçtiğimiz sene olduğu gibi Nisan ayının ilk haftasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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İyi bir lise hayali ile LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınava ilişki son gelişmeleri takip ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen sınavın başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmişti.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer;

*Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS’de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak.” duyurdu.

LGS KONULARI NELER?

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu