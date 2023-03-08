LGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS için başvuru süreci merak ediliyor. Henüz resmi açıklama ile tarihleri belirlenmeyen LGS başvurularının geçtiğimiz sene olduğu gibi Nisan ayının ilk haftasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İyi bir lise hayali ile LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınava ilişki son gelişmeleri takip ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenen sınavın başvuru tarihi henüz açıklanmadı.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmişti.
LGS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer;
*Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS’de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak.” duyurdu.
LGS KONULARI NELER?
1. Dönem Matematik Ders Konuları
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
Söz Sanatları Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Metin Türleri Konusu
Cümle Türleri Konusu
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu