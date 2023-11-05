LGS ne zaman? 2024 LGS tarihi belli oldu

2024 yılında yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak bilgisini paylaştı. Bakan Tekin, 2024 LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağını da belirtti.

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Türkiye’de 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin iyi bir lisede eğitim görmek için katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için “ne zaman” sorusu yanıt buldu. LGS başvuru tarihleri açıklanmazken, LGS başvurularının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

LGS NE ZAMAN?

2024'te gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

“Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi. AA

LGS'YE 2023 YILINDA 1 MİLYON ÖĞRENCİ GİRDİ

LGS merkezi sınavına bu yıl 8’inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

MEB’den yapılan açıklamaya göre 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS 2024 için başvuruları için tarih açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıllarda LGS başvuru kılavuzu yayınlanmış ancak LGS başvuruları ise otomatik olarak alınmıştı. 2024 LGS için de bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.