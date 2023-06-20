LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için beklenen gün yaklaştı

Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları için geri sayım başladı. LGS puanı, öğrencilerin başarılarına göre belirlenecek ve bu puanlar liselere yerleştirme sürecinde kullanılacak. LGS sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde açıklanacak.

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Sınavın sona ermesiyle stresli bir dönemi arkalarında bırakan öğrenciler bu kez LGS sonuçları heyecanı sardı. Öğrenciler LGS sonuçları ardından puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.