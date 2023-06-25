LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

LGS tercihleri için tarih veren MEB, tercih kılavuzunu yayınlayacağı tarihi de açıkladı. LGS tercih kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, LGS tercihleri için 3-19 Temmuz'da sisteme giriş yapabilecek.

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LGS sonuçları ardından LGS tercihleri için tarihler de belli oldu. Sınava katılan 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Öğrencilerin sınavda daha yüksek netler elde etmesi nedeniyle üst dilimlerde yığılma beklendiğinden tercihlerin sağlıklı yapılabilmesi için Bakanlıkça tercih robotu hazırlandı. Tercihler yapılırken tercih robotu kullanılarak yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi önerildi.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih kılavuzu 26 Haziran’da yayımlanacak. Adaylar, LGS tercihlerini 3-19 Temmuz’da yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kuralları kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak ancak LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.

Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Ayrıca testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Öğrencilerin sınavda daha yüksek netler elde etmesi nedeniyle üst dilimlerde yığılma beklendiğinden tercihlerin sağlıklı yapılabilmesi için Bakanlıkça tercih robotu hazırlandı. Tercihler yapılırken tercih robotu kullanılarak yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi önerildi.