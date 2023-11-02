LGS tarihi belli oldu! LGS ne zaman Bakan Tekin açıkladı…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, 2024 LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağını da belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran’da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

LGS NE ZAMAN?

2024’te gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

“Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran’da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi. AA

LGS’YE 2023 YILINDA 1 MİLYON ÖĞRENCİ GİRDİ

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.