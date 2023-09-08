Lisede ‘Sınıfta kalma’ geri döndü
Lise öğrencileri için sınıf tekrarı uygulaması yeniden hayata geçirildi... Artık 6 veya daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler, sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; liselerde alt sınıf dahil 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.
Liselerde sınıf geçme ve sınıf tekrarıyla ilgili maddeleri içeren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, açık liseye yönetmelik kapsamında özel durumlar dışında geçiş izni verilmeyecek.