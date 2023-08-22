Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri tayin sonuçları…

Öğretmenlerin mazerete bağlı aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerle il içi ve iller arası yer değişikliği sonuçları MEBBİS ve e-Devlet sayfasında açıklandı. Öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme başvurusunu 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurusunu tamamlamasının ardından mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınmıştı.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Buna göre Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU BAŞLIYOR

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından bugün ikinci yer değiştirme takvimi de açıklandı.

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme talepleri beraber alınacak.

Bakan Yusuf Tekin’in talimatları doğrultusunda 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak.

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında “Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu” kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenler de mazeretlerinin bulunduğu yere yer değişikliği başvurusunda bulanabilecek.