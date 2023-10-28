MEB, eğitimde 5 yılı cek-cak’la geçirmiş

11. Kalkınma Planı’nda “Tam gün eğitime geçilecek”, “Öğle yemeği verilecek” hedefleri, 12. Kalkınma Planı’ndan çıkarıldı. “Okul terkleri önlenecek” gibi “Yapılacak, edilecek” diye birçok madde aynı cümlelerle tekrarlanıp 2028’e kadar 5 yıla yayıldı.

Sultan UÇAR

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı ile 2019-2023'ü kapsayan 11. Kalkınma Planı'ndaki eğitim hedeflerini inceledik. 11. Kalkınma Planı'nda, “Devamsızlık ve okul terkleri önlenecek” gibi eğitimle ilgili birçok maddenin, 5 yıl sonra yine aynı cümlelerle, 12. Kalkınma Planı'na da kopyalanıp yapıştırıldığı ortaya çıktı.

İMAM HATİP KAYIRMASI

“Eğitimde fırsat eşitliği” ve “Okullar arası nitelik farkının azaltılması” da yine 11. Kalkınma Planı'nda olduğu gibi 12. Kalkınma Planı'na da aynı cümlelerle eklendi. 11. Kalkınma Planı'ndaki, “Tekli eğitime geçilecek” hedefi, yalnızca imam

hatiplerde tuttu. İmam hatiplerde tekli eğitim gören öğrenci oranı yüzde 99.9'a kadar çıktı.

İKİLİ EĞİTİME DÖNÜLDÜ

İmam hatiplerde öğrenci sayısı 30'u geçen okul oranı yüzde 12 iken, Anadolu liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'u geçen okul oranı yüzde 55 oldu. Ankara'da 89 öğrenci 24 derslikli İHL'de derslik başına 3.7 öğrenci okurken, İstanbul'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda 4 bin 859 öğrenci 55 derslikli okulda ikili eğitim görüyor. 11. Kalkınma Planı'nda, “Öğretim programları milli, manevi ve evrensel değerler üzerine inşa edilecek” denilirken 12. Kalkınma Planı'nda bu kez sıralama, “Öğretim programları milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler üzerine inşa edilecek” denildi. İlk kez “Ahlaki değerler” maddesi kalkınma planına girdi. MEB'in, ‘Ahlaki değerler” tanımı net olarak açıklanmadı.

60 YILDA 12. KALKINMA PLANI

5 yıllık 1. Kalkınma Planı 1960 Anayasası'nda planlı ekonomiye geçişle birlikte 60 yıl önce 1963 yılında yapıldı.

KAFALARINA GÖRE TAKILDILAR

MEB Temel Kanunu'na aykırı olup 11. ve 12. Kalkınma planlarında olmayanlar şöyle:

■ ÇEDES projesiyle ilgili Danıştay'da iptal davası sürerken, uygulama başlatıldı.

■ Anaokulları dahil tüm okullarda mescit açılıp, imamlar derslere sokuldu.

■ Din dersi seçmeli olmasına rağmen ‘Zorunlu seçmeli ders' yapılıp, zorla seçtirildi.

■ Eğitim 12 yıl zorunlu olmasına rağmen mevzuata aykırı “Açık Ortaokul” açıldı.

VERİLERLE Mİ OYNANDI?

11.Kalkınma Planı'nda 5 yaş okullaşma hedefi 2023 yılı sonuna kadar yüzde 100 olarak hedeflendi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nisan ayında 5 yaş okullaşma oranını yüzde 99.9 açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen hafta 5 yaş okullaşma oranının yüzde 94 olduğunu söyledi. MEB, 2022-2023 istatistiklerinde, 5 yaş net okullaşma oranı yüzde 84.95 çıktı.

ÇOCUKLAR TARİKATLARA

12.Kalkınma Planı'nda 4 ve 5 yaş verileri birleştirildi. 2028 sonuna kadar 4-5 yaş okullaşma oranı hedefi 5 yıl önce yüzde 100 iken şimdi yüzde 85'e düşürüldü. Tarikatlarda dini eğitime giden öğrenci sayısı 1.5 milyonu aştı.

11. Kalkınma Planı'nda olup gerçekleşen eğitim hedefleri:

■ Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarıldı.

■ Kariyer basamakları sistemi hayata geçirildi.

■ Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim başladı.

■ Açık öğretim liselerine öğrenci geçişi zorlaştırıldı.

■ Lise son sınıflara okula devam zorunluluğu geldi.