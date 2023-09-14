MEB’den açık liseye geçiş açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili alınan kararı duyurdu. Açık liseye geçiş hakkının sadece örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilere verileceği açıklandı.

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MEB tarafından yapılan açıklamaya göre açık liseye geçiş özel durumlar dışında izni verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, “Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır” denildi.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

MEB’den gelen açıklama şöyle:

-2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.

-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.