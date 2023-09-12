MEB’den uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kararı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin süresi uzatıldı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül'e, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ‘2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru’ doğrultusunda Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı 17 Temmuz 2023’te başlatılmıştı.

Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimleri 8 Eylül tarihi itibarıyla tamamlanmış, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmak üzere planlanmıştı. Söz konusu eğitimlerden uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül’den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül 2023 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı. (DHA)