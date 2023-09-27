Öğrenciler ve veliler dikkat! Ortak sınav detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin açıklama geldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı…

MEB’den yapılan açıklamada, “Ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak” denildi.