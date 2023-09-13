Milyonlarca aileyi ilgilendiren kanun teklifi…

Zorunlu eğitim süresince (12 yıl) öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması talebiyle kanun teklifi verildi.

Yavuz ALATAN

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Zorunlu eğitim süresince (12 yıl) öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması talebiyle kanun teklifi verildi. CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer'in teklifine göre hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca ailenin eğitim ve yemek masrafını karşılayamayacak durumda olduğuna dikkat çekildi.

Gürer, ülkemizde çok sayıda ailenin çocuklarını okula gönderemeyecek durumda olması da göz önünde bulundurularak teklifin Genel Kurul'da görüşülmesini umut ettiğini belirtti. Gürer, dezavantajlı olan ailelerinin zorunlu eğitim sürecinde olan çocuklarının kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak dağıtılması, öğrencilere ayrıca ücretsiz yemek verilmesini istedi.

KRİZ ÖĞRENCİLERİ DE VURDU

Gürer, “Gelecekte potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için kaliteli eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Ama maalesef ekonomik kriz, gençlerin eğitim ve gelişim dönemlerini olumsuz etkileyen faktörleri beraberinde getirmiştir. Öğrenciler kriz ortamında sağlıklı beslenmeye ulaşmada zorlanma, gerekli kırtasiye ve okul malzemelerini temin etme konusundaki maddi sıkıntı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

KIRTASİYE MALZEME FİYATI ÇOK ARTTI

Kriz ortamında ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına vurgu yapan Gürer, “Enflasyonun artışı, bu sorunun temel nedenlerinden biri olup kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının bu denli yükselmesi de ailelerin maddi yükünü artırmaktadır. Bu durum aynı zamanda ailelerin diğer temel ihtiyaçları ile eğitim masrafları arasında denge kurmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bu durum, çocukların sosyal-duygusal durumlarını olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, ailelerin ekonomik durumunu fark ettiklerinde, kendilerini güvensiz ve yetersiz hissedebilirler. Bu da onların okuldaki uyum sorunlarına ve davranış bozukluklarına yol açabilir” dedi.

ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK VERİLMELİ

Gürer, eğitim ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, her iki konunun da bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığına değindi. CHP'li Gürer, zorunlu eğitim süreci boyunca tüm öğrencilere yemek ve gerekli kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak sağlanmasının, ailelerin bu zorlu süreçte nefes almalarına yardımcı olacağını, ayrıca gelecek nesillerin gelişim ve eğitim dönemlerini potansiyellerine odaklanarak geçirebilmelerine büyük katkı sağlanacağını kaydetti.

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