MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı: MSÜ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi altında eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınav için MSÜ başvuru işlemlerinin ÖSYM tarafından 13 Ocak 2023 tarihinde başladığı duyuruldu. Yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre sınav başvurusu, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak, MSÜ başvuru ücreti olarak 130 lira anlaşmalı bankalara yatırılacak.

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Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ her yıl bünyesine sınavla öğrenci kabul ediyor. MSÜ sınavı için başvuru süreci bugün itibariyle başladı.

MSÜ BAŞVURU EKRANI

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

MSÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayacak ve 7 Şubat’ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 14 Şubat olarak açıklandı.

MSÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavının 19 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti olarak 130 lira belirlendi. MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat’ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından uygulanacak olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2023-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekecek.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.