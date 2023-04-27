Abone Ol

MSÜ sınav sonuçları açıklandı, sorgulama sayfası yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

Yayınlanma: 11:26 - 27 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSÜ sınav sonuçları açıklandı, sorgulama sayfası yayınlandı

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN SENEYE GÖRE BAŞVURU SAYISI ARTMIŞTI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday başvuru yapmıştı.

Üniversite öğrencisi derslere girmeden ChatGPT ile sınavda rekor kırdıİlginizi ÇekebilirÜniversite öğrencisi derslere girmeden ChatGPT ile sınavda rekor kırdı
X Reklam