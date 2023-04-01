MSÜ sınavı kaç dakika sürecek? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimini Milli Savunma Üniversitesi’nde tamamlamak isteyen adayların katılacağı MSÜ sınavı 2 Nisan günü gerçekleştirilecek, sınav saat 10.15'te başlayacak. Beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan MSÜ sınavı 165 dakika sürecek. ÖSYM sınav MSÜ sonuçları için tarih verdi, sınav sonucu 27 Nisan'da açıklanacak.

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Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler MSÜ sınavında ter dökecek. Adayların MSÜ sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor. Sınav ardından heyecanla MSÜ sonuçları için beklemeye başlayacak öğrencilere ÖSYM tarih verdi.

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MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ 2023 yılında 2 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından 2 Nisan tarihinde yapılacak olan 2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2023-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15’de başlayacak ve 13.00’a kadar devam edecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.