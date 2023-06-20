MSÜ tercih sonuçları açıklandı: MSÜ tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı…

MSÜ bünyesinde yer almak isteyen öğrenciler MSÜ tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar e Devlet sayfasına akın etti. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir. İşte MSÜ tercih sonuçları...

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Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini tamamlayanların beklediği sonuçlar açıklandı. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını kimlik bilgileri ile öğrenebilecek. MSB personel temin sisteminde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının ardından 2. seçim aşamalarına geçilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden açıklandı.

MSÜ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?

1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz – 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3’üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.