Mülakat jürisi de mülakatla seçilsin!

Öğretmenlerin mülakatla ilgili tepkileri ve kaldırılması beklentileri sürerken, mülakat jürisinin de mülakata alınması istendi.

Sultan UÇAR

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Seçim öncesi Cumhurbaşkanının, “Mülakatı kaldırarak gençlerimizi sınavlardaki başarı sıralamalarına göre atayacağız” ve Milli Eğitim eski Bakanı Mahmut Özer'in de “Öğretmen atamasında artık mülakat olmayacak. Tek kriter KPSS puanı” demişti. Mülakat ısrarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise önceki gün, “Öğretmen alımlarında mülakat yasal bir zorunluluk” dedi.

Öğretmenler ne diyor?

“TÜRKİYE 17'NCİSİ OLDUM YİNE DE ELEYEBİLİRLER”

Öğretmeni F.K: “Kahramanmaraş'ta depremi yaşadım. 2 çocuğumla aylarca evimize giremedik. Zor şartlarda KPSS'ye hazırlanıp Türkiye 17'ncisi oldum. Mülakatta hakkımı yiyerek beni yine de eleyebilirler.”

“MÜLAKATA GÜVENMİYORUM”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni K.Y: “KPSS ve atanma süreci psikolojimizi bozdu. 25 yaşındayım, mesleğimi yapamıyorum. Çok ciddi gelecek kaygım var. Mülakata kesinlikle güvenmiyorum.”

“AKLIMDAN İNTİHAR GEÇİYOR”

Coğrafya öğretmeni M.E: “Devlete güvenimi yitirdim. Gece gündüz uykusuzum. Psikolojimizi bozdular. Hayatımda ilk kez intihar etmeyi aklımdan geçiriyorum.”

“DERECE YAPTIM ENDİŞELİYİM”

Okul Öncesi Öğretmeni S.Y: “Depremi çok ağır yaşadım. Evden 2 çocuğumu, KPSS kitaplarımı alıp çıktım. Sınavda derece yaptım. ‘Hakkımı yerlerse' endişesi içindeyim.”

“TORPİL KAPISI KAPANSIN”

Sınıf Öğretmeni E.K: “Ders anlatmaktan endişelenmiyoruz. Yüzlerce farklı mülakat jürisi, sınav yapacak. KPSS'de 0.01 puan binlerce kişinin sırasını değiştiriyor. Jürideki 3 kişi istediğine yüksek puan verip atayabilir.”

“HAYATA TUTUNDUĞUM TEK ŞEY ÖĞRETMENLİK”

Sınıf öğretmeni S.B: “Anne babamı kaybettim. Zorlukla okudum. Hem çalışıp hem KPSS'ye hazırlanarak yüksek puan aldım. Hayata tutunduğum tek şey öğretmenlik hayalim.”

NOT DEFTERİ

■ Türkiye'de 1 milyon 878 bin 482 çocuk sosyal yardımla okuyabiliyor.

■ Şartlı Eğitim Yardımı alan öğrencilerin ailesine 1.2 milyar lira ödeme yapıldı.

■ Öğrenci devamsızlığı, 4 günü aşarsa Şartlı Eğitim Yardımı kesiliyor.