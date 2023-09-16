Öğrenci velilerinden 3 bin TL klima ve kitap parası istediler

Şanlıurfa’da eğitimin başlamasıyla birlikte birçok eksik de ortaya çıktı. Bir okulda 1000 TL klima parası, 2000 TL ise kaynak kitap parası istenmesine veliler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa’da Karşıyaka semtindeki Ayşe Parmaksız İlköğretim Okulu'nda bir Okul Aile Birliği sınıf temsilcisi öğrenci velilerine, “Değerli velilerimiz, malumunuz dün toplantıda da sizlere söyledik, sınıfımız için klima ve kaynak kitap alınacak. Klima içi 1000 TL, kaynak kitap için 2000 TL okul aile birliği hesabına yatırılacak. Tek seferde ödeme imkanı olmayan velilerimiz 2 taksit halinde 15 Eylül’de 1500 TL, 15 Ekim’de 1500 TL yatıracaklar” mesajı gönderdi.

VELİLER TEPKİLİ

Kendilerinden 3 bin lira istenmesine öğrenci velileri sosyal medyadan tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yılı başlangıcında, “Yavrularımızın kitapları ücretsiz olarak sıralarında hazır” müjdesi verdiğini belirten veliler tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Madem kitaplar hazır bizden neden kaynak kitap parası isteniyor? Kitaplar yetersizse neden yeterli kitap hazırlanmıyor? Evimize ekmek götürmeye zorlandığımız, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını bile güçlükle karşıladığımız bir zamanda 3 bin TL para istemek nedir?”

BAKAN TEKİN'E MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılışında yaptığı, “Yediden yetmişe topyekun toplumla beraber eğitimi bir adım ileriye taşımak için seferberlik ilan ettiğimizi belirtmiştim” açıklamasını alıntı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li eski Başkanvekili Bilal Tekatlı, “Sayın Bakan, toplumla beraber diyorsunuz ama Urfa’ya en çok güvendiğiniz tecavüzden şaibeli müdürü atayarak toplumu karşınıza aldınız. Milleti güzel sözlerle kandırmayın. Vatandaşın sesine kulak verin. Önce okulları temiz tutup, ihtiyaçlarını giderin, eğitime hazır hale getirin” yanıtı verdi.

HER OKULUN İHTİYACI VAR?

Tekatlı, bir başka paylaşımında ise tüm okullarda ihtiyaçlar bulunduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

-Eğitimde kalite mi var? Nerede eşitlik ilkesi? Kenar mahallede oturan Afrikalı ya da Suriyeli mi?

-Demek ki Bakanlığın verdiği kitaplar işe yaramıyor. Her okulun temizlik, kırtasiye, klima gibi ihtiyaçları var. Okullar, devletin en ihmal edilmiş kurumlarıdır.