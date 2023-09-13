Öğrenciler isyanda! Saat 21.45’te okuldan mı çıkılır?

Ankara'da bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul binasının depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle başka bir okula taşındılar ve bu nedenle okuldan çıkış saatleri 21.45'i buldu. Bu durum öğrenciler ve veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

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Ankara’daki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul binasının depreme dayanıksız olduğu için Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşındı.

Derslik sıkıntısı nedeniyle, kendi okulunun öğrencileri sabah, taşınan öğrenciler ise öğleden sonra ders almaya başladılar.

Sabahçı öğrenciler için zil saat 08.00’de çalarken, öğlenciler ise 13.30’da eğitime başlıyorlar. Ancak öğleden sonra ders alan öğrencilerin okul çıkış saati 21.45’e kadar uzuyor.

Okulun resmi internet sitesinde yayınlanan ders programına göre, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri 20.55’te, 12. sınıf öğrencileri ise 21.45’te okuldan çıkıyorlar.

Akşam karanlığında okuldan çıkan öğrencilerin bazıları, velileri tarafından karşılanarak eve dönüyorlar, bazıları ise kendi başlarına eve gitmek zorunda kalıyorlar.

VELİLER İSYAN ETTİ

10’uncu sınıf öğrencisi kızı Sultan Akçakaya’yı (16) almak için okul önünde bekleyen Mehmet Akçakaya, iş çıkışı geldiğini söyleyerek, “Burası devlet okulu, yatılı okul değil. Saat olmuş 22.00. Ben bu saatte çocuğumu almaya geliyorum. Çocuğum kaçta eve gelecek, kaçta dersini yapacak, kaçta istirahatini edecek? Bunları da düşünmeleri gerekiyor. İki hafta içinde düzelmezse çocuğumu bu okuldan alacağım. Bu saatte buranın doğru düzgün otobüsü yok, dolmuşu yok” dedi.

Diğer öğrenciler ve veliler de duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, eğitim öğretimin başladığı ilk gün de okulun önünden geçen yolu ulaşıma kapatarak, tepkilerini dile getirdi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine sorunu çözmek için çalışma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki güçlendirme çalışmasının tamamlandığını, ancak binanın kaymakamlığa tahsis edildiğini, bu nedenle öğrencilerin bir hafta içinde yeni yapılan Mevlana Anadolu Lisesi’ne taşınacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Doğan da “Biz 1 sene idare ettik. Okulumuzun tadilatı tamamlandı. Bize teslim edilmesini beklerken, bina kaymakamlığa devredilecekmiş. Kaymakamlık binası da güçlendirilmek için tadilata girecekmiş. Bu nedenle lisemiz kaymakamlığa tahsis edilmiş. Bizden 1 sene daha idare etmemiz istendi. Çocuklar da bu durumu kabul etmedi. Bugün lise müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürü ile görüşmüş. Bize yeni yapılmış 5 katlı bir okul verildiğini söyledi. Ben de o binayı ziyaret ettim. Bina çok güzel ve temiz. Sadece ulaşım biraz problem olabilir. Onu da inşallah çözeceğiz. Kısa süre içerisinde yeni binamıza taşınacağız. Bize verilen yeni lisede de şu an eğitim alan öğrenciler var. Ancak bu herhangi bir sorun oluşturmuyor” diye konuştu. (DHA)