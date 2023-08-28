Öğretmen 2. il içi ve iller arası tayin başvurusu son günü: Ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacakları ikinci yer değiştirme takvimini açıklandı. Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında ikinci bir yer değiştirme başvurusu bugün sona eriyor. Atamalar 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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Öğretmen il içi ve iller arası tayin başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde, 25 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli veya sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. İl içinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından bulundukları eğitim kurumunda, iller arası yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından bulundukları ilde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

Başvurular

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Başlangıç: 25 Ağustos 2023

Bitiş: 28 Ağustos 2023 (Saat 16.00)

Atamalar

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29 Ağustos 2023

İlişik Kesme

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31 Ağustos 2023 itibarıyla