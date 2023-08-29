Öğretmen 2. yer değiştirme (il içi ve il dışı tayin) atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanınarak il içi ve il dışı tayin için başvuruları geçtiğimiz gün alındı. Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme atama sonuçları 29 Ağustos Salı günü https://personel.meb.gov.tr/ sayfasında açıklanacak.

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İsteğe veya mazerete bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, il içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları için beklenen gün geldi. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 28 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlendi.

ÖĞRETMEN 2. YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il içi ve iller arası tayin başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde, 25 Ağustos ve 28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

Başvurular

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Başlangıç: 25 Ağustos 2023

Bitiş: 28 Ağustos 2023 (Saat 16.00)

Atamalar

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29 Ağustos 2023

İlişik Kesme

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31 Ağustos 2023 itibarıyla