Öğretmen atama başvuru: 45 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek öğretmen atama başvuru günü geldi, öğretmen ataması başvurusu işlemleri "ilkatama.meb.gov.tr" üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğretmen adayları ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Toplamda 45 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği süreçte en geniş kontenjan sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

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Öğretmenlik ataması için 103 alandan 45 bin kişi alınacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alınırken atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. Öğretmen atama takvimi ile birlikte kontenjan ve branş dağılımı da belirlendi.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlik ataması ön başvurusu https://ilkatama.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden tercih yapabilecek.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak 5 alana ilişkin, “45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı” diye konuştu.

Bakan Özer ayrıca, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

En fazla öğretmen atamalarının son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.