Öğretmen il dışı atama başvuru son günü: Öğretmen iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen il dışı atama başvurusu için son gün geldi. Öğretmenler, MEB tarafından belirlenen 22 il için başvuru gerçekleştirecek tayin olabilecek. Öğretmen il dışı atama başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

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İl dışı atama yapılmasını öğretmenler için son başvuru günü geldi. MEB’in yayınladığı, aralarında İstanbul’un da yer aldığı 22 il içerisinden tercih yapacak öğretmenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Atamalar ise 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ATAMA YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?

Sıra No İl Adı 1 İstanbul 2 Adıyaman 3 Ağrı 4 Ardahan 5 Batman 6 Bingöl 7 Bitlis 8 Diyarbakır 9 Erzincan 10 Erzurum 11 Gaziantep 12 Hakkari 13 Hatay 14 Iğdır 15 Kahramanmaraş 16 Kars 17 Mardin 18 Muş 19 Siirt 20 Şırnak 21 Şanlıurfa 22 Van

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan

Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.