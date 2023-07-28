Öğretmen mazeret tayini başvurusu ne zaman?

Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazerete bağlı il içi ve iller arasında tayin başvurusu 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İki aşamada tamamlanacak olan mazeret tayini başvurusunda öğretmenler 7 - 14 Ağustos 2023 tarihlerinde mazeretini bildirecek, ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

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İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler tercihlerini yayınlanan kontenjanlara göre gerçekleştirecek.

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 7 – 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin mazerete bağlı atamaları ise 23 Ağustos’ta yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.