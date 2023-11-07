Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

Öğretmenlerin toplumda önemli bir rol oynadığı ve eğitim sisteminin geliştirilmesindeki katkıları için onları onurlandırmak amacıyla her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu günde genellikle öğrenciler ve veliler öğretmenlerimizi hayatımızdaki önemli rolü için Öğretmenler Günü hediyesi almayı tercih ediyor.

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Türkiye’de 24 Kasım tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 4. yıl dönümünde, Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olarak kabul edilir. Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizi hayatımızdaki önemli rolü için kutlamak için harika bir fırsattır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2023 günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene Cuma gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Öğretmenler Günü için hediye seçerken, öğretmeninizin kişisel zevklerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. İşte öğretmenlerin genellikle hoşlarına gidebilecek bazı hediye fikirleri:

Kitap: Birçok öğretmen kitap okumayı sever. Öğretmeninizin ilgi alanlarına veya okumayı sevdiği türde bir kitap hediye edebilirsiniz.

Kişisel Bakım Ürünleri: Kaliteli bir losyon, parfüm, güzel bir sabun veya kişisel bakım ürünleri öğretmeninize kendini şımartması için güzel bir hediye olabilir.

Çiçek: Taze çiçekler her zaman hoş bir hediye seçeneğidir. Özellikle öğretmenler için teşekkür etmek amacıyla güzel bir çiçek demeti oldukça anlamlı olabilir.

Hediyelik Eşya: Öğretmeninizin ilgi alanlarına uygun bir hediye eşya seçebilirsiniz. Örneğin, öğretmeniniz resim yapmayı seviyorsa bir sanat malzemesi seti veya öğretmenlikle ilgili özel bir eşya hediye edebilirsiniz.

Öğretmen İçin Kişiselleştirilmiş Ürünler: Özel olarak tasarlanmış bir kupa, defter, rozet veya duvar tablosu gibi kişiselleştirilmiş ürünler öğretmeninize özel bir dokunuş ekleyebilir.

Hobi Malzemeleri: Öğretmeninizin bir hobi veya ilgi alanı varsa, bu hobisi ile ilgili malzemeler hediye edebilirsiniz. Örneğin, öğretmeniniz bahçecilik yapıyorsa güzel bir bitki ya da bahçe malzemesi hediye edebilirsiniz.

Teşekkür Mektubu: Bir teşekkür mektubu yazarak duygularınızı ifade etmek de anlamlı bir hediye olabilir. Kendi duygularınızı yazarak öğretmeninize vermek, onun için özel bir anı oluşturabilir.