Öğretmenler su içmese bile ev alamıyor!

Öğretmen maaşlarında 20 yıldaki alım gücü çöküşünü Eğitim Uzmanı Ali Taştan raporladı. Maaşından bir ekmek, bir su bile almasa bir öğretmenin ev almak için 15.2 yıl, araba sahibi olmak içinse 8.2 yıl aç susuz çalışması gerekiyor.

Sultan UÇAR

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Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “AKP iktidarında öğretmenlerin satın alma gücü dibe vurdu.” Ocak 2023'de bir öğretmen 14 bin 147 lira maaş alacak görünse de, bu rakamın hepsi öğretmenin cebine girmiyor. Çünkü, bu maaştan 2800 lira vergi kesiliyor” dedi.

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TÜİK verileriyle bile öğretmen maaşlarının alım gücünün dibi gördüğünü söyleyen Uzman Eğitimci Ali Taştan, “2021 Eylül'ünde 100 TL'ye dolan market sepeti, 2022 Aralık ayında 335 lira oldu. Gıdadaki artış yüzde 234 olsa da, öğretmen maaşları son 1.5 yılda yüzde 72.6 oranında arttırıldı. TÜİK verilerine göre en çok satan bir arabanın fiyatı 1.3 milyon lira. Bir öğretmenin bu arabayı alabilmesi için evine bir tane ekmek almadan, 98 ay (8.2 yıl) çalışması gerekiyor.”

14 BİN 916 EKMEK KAYIP

“2002'de öğretmen maaşı 540 lira ve 3600 ekmek alınabiliyor. 2023'te yüzde 30 zamla maaş 14 bin 147 lira olsa da, 2357 ekmek alınabiliyor. Öğretmenlerin her ay 1243 ve yılda 14 bin 916 ekmeği kayboldu. Yine, 2002'de 540 lira maaşla öğretmen 19.5 çeyrek altın alabilirken, 2023'te 7.5 çeyrek altına düştü. 2002'de maaşıyla 30 gram altın alan öğretmen şimdi 12.6 gram alabiliyor.”

“İNEK Mİ BAKSINLAR?”

“2018'de 1/9 derecede öğretmen maaşı 3618 lira. Bu maaşla 411 litre yağ alınabiliyordu. 2023'te 1/9 derecedeki öğretmen 282 litre yağ alabilir. 129 litre yani 5 kiloluk 26 teneke yok oldu. 2015'te, 2338 lira maaşıyla öğretmen 151 kilo peynir alabilirken, 2023'te 89 kilo alabiliyor. Öğretmenin 62 kg peyniri nerede? 2015'te yine 2338 lira maaşla 623 litre süt alan öğretmen, 2023 Ocak maaşıyla 159 litre daha az 464 litre süt alabilir. Öğretmenler, okul bahçesinde inek mi baksınlar?”