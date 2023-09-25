Okul kantinindeki tost devlete de pahalı geldi…

Samsun'da okul kantinlerini denetleyen üç resmi kurum 35 liradan satılan tostu pahalı buldu. Ayrıca tost içeriklerinin de öğrencilere açık şekilde sunulması gerektiği raporlaştırıldı....

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Okullarda gıda güvenilirliğinin sağlanması ve öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kantinlerinde denetleme yaptı.

270’in üzerinde okul kantininde denetim yapan ekipler adına açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz en güzel ürünleri uygun fiyatlarla elde etsinler. Kantinlerde satılabilecek ürünler ve buna ilişkin mevzuat aslında ilgili yönetmelikle belirlenmiş durumda. Genel olarak yapılan denetimlerde bu noktada uygun ürünlerin satılması yönünde oluyor.

Bunun dışında zaman zaman istemediğimiz olaylarla da karşılaşmamak adına ekstra denetimler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin boğazına kaçabilecek ürünler onların güvenliklerine zarar verecek durumlar için de denetimler gerçekleştiriliyor.”

ÖĞRENCİLER TOST FİYATINDAN ŞİKAYETÇİ

Denetimlerin eğitim kurumlarında aralıksız devam ettiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise 2023 yılı içerisinde 934 eğitim kurumunda toplam 450 yemekhane ile 420 kantinde denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Denetimler sırasında fiyat etiketlerinin bilgilendirici ve güncel olması konusunda kantin yetkililerini uyaran Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 4 liradan satılan yarım litrelik su fiyatlarının normal olduğunu ancak tost fiyatlarının öğrencilerden çok şikayet aldığını ifade ederek, 35 liradan satılan tost fiyatında yeniden düzenleme yapılmasını istedi.

Topçu, ayrıca tost içeriği hakkında kantinde bilgilendirici bir liste olması gerektiğini, öğrencinin tost alırken hangi tosta kaç lira verdiğini ve içeriğinde hangi ürünlerin ne kadar olacağını bilmesi gerektiğini kaydetti. (AA)