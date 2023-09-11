Okullar açıldı: Yarıyıl tatili ne zaman, devam zorunluluğu var mı?

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte İlkokul 2, 3, 4. sınıf ile ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açıldı. Okullarda ilk dönem 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek ve özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aştığında, öğrencinin not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Okullarda 2023-2024 eğitim dönemi 20 milyon öğrencinin sıralarındaki yeri almasıyla başladı. Yeni dönemde öğrencileri okulda bir takım değişiklikler beklerken ara tatil ve yarı yıl tatili tarihileri de MEB tarafından açıklandı.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

AÇIK ÖĞRETİME GEÇİŞLER ZORLAŞTIRILDI

MEB, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek.

Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrar edecek. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

SADECE YAZILI YOKLAMA

Öte yandan, liselerdeki sınavlar, artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılacak. 6698 sayılı kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

Bakanlık tarafından dün ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Ülke il ve ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılacak. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda da yazılı sınav saati uygulaması artık yapılmayacak ve 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

Okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı öğretim yılı başında ilan edilecek.

Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin de önemli kararlar aldı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa süreli sınavlar yapılabilecek.

Deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin derslik, eğitim öğretime hazır hale getirildi, ayrıca 11 bin 76 konteyner de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildi.