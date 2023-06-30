Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu

Öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken veliler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. MEB tarafından paylaşılan 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait takvim ile "okullar ne zaman açılacak" sorusu yanıt buldu. Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak.

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Yıl boyunca okulda derslerine çalışarak yorulan öğrenciler, emeklerinin karşılığı olan karneleri geçtiğimiz cuma günü alarak yaz tatiline başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından paylaşılan 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait takvim ile belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ ÖNERİLERİ

Yaz tatiline çıkacak anaokulu ve ilkokul öğrencileri için ailelere önerilerde bulunan uzmanlar, Çocuklar pandeminin ardından sosyal olarak ilk rahat tatillerini geçirecek. Bu yüzden sosyal anlamda tedirginlik yaşayabilirler. Çocuklarınızı bol bol sosyal ortama sokmalı ve bu tedirginliklerini aşmalarını sağlamalısınız. dedi.

Pandemide çocukların yalnızlık çektiğini belirten uzmanlar, bu yaz tatilinin çocuklar için müthiş fırsat olduğunu söyledi. Uzmanlar, Çocuklarımızda pandemiden kalan yalnızlık ve tedirginliklerin önüne sosyal ilişkiler kurdurarak geçebiliriz. Bu yaz için velilerimizin amacı çocuklarına sorumluluk vermek ve onların sosyal ilişkiler yaşayacağı ortamlar sağlamak, yeni arkadaşlıklar kurması için fırsatlar oluşturmak olabilir ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYİCİ OLUN

Çocukların akranlarıyla karşılaşma fırsatı bulacağı ortamlar yaratılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, Oyun, arkadaş çocuklar için çok önemli. Bu yüzden çocuklara hem arkadaşları hem de akrabalarıyla buluşabilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Çocukların ilişki kurma, bağ oluşturma için biraz zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla bir aradayken geçirecekleri zamanı uzatabilirler. Eğer aileler arkadaşlarıyla bir araya geleceklerse yine çocuklarımızın da akranlarıyla karşılaşacakları seçimler yapabilirler. Çocukların sosyal olarak yaşayacakları problemlerde onların kendi kendine baş edebilmeleri için biraz daha destekleyici davranabilirler önerilerinde bulundu.