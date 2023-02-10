Okullar ne zaman açılacak, okullar ne zamana kadar tatil?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 10 şehir ağır şehirde etkilendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer yurt genelinde okulların 20 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okulların durumundaki son gelişmeleri paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özer, paylaşımında, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.” ifadesine yer verdi.

NEDENİNİ AÇIKLADI

Bakan Özer, canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.

SÜRE UZAYABİLİR

Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, “Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

ÖĞRETMENLER AFET BÖLGESİNDE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 bin 136 öğretmenden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46’sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı.

Öte yandan bakanlık, depremin yaşandığı 10 ildeki yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve yatılı bölge okullarında 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti veriyor.