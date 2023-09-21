Okullardan ‘1 öğün ücretsiz yemek’ uygulamasının kaldırılmasına tepki

Eskişehir'de öğrenci velileri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı ikinci yarısında uygulamaya koyduğu '1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi' uygulamasının bu yıl kaldırmasına tepki gösterdi. Okul öncesi eğitim gören okullardaki öğrenci velilerinden ilk yarı için yemek ve personel ücreti olarak 5 ila 10 bin lira arasında para istenirken bazı okulöncesi okullarda ise öğrenciler yemeğini evden götürüyor.

Kemal ATLAN

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Okul öncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz verilen yemeğin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında kaldırılması öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.

“YEMEK VE PERSONEL ÜCRETİ TALEP EDİLDİ”

Eskişehir’de, bazı okullar okullarında yemek çıkartmaya devam ederken, çıkan yemeğin maliyetini ve yemeği çıkartan personelin giderlerini de öğrenci velilerine yıktı. Bazı okullarda öğrenci velilerinden yemek ücreti olarak günlük 65 lira ücret talep edilirken bazı okullarda ise yarım dönem için yemek ve personel ücreti olarak 5 ila 10 bin lira arasında ücret talep ediliyor.

Velilere gönderilen mesajlarda, istenilen ücretin yemek ve personel gideri olduğu, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda aidat ödemelerinin alınmadığı, okul bünyesinde çıkarılan yemeğin devam edebilmesi için dönemlik olarak yemek ve personel giderinin ödenmesi gerektiği ifadeleri yer alıyor.

“ÖĞLEN YEMEĞİNİ EVDEN GÖTÜRÜYOR”

Eskişehir’de bazı okulöncesi eğitim kurumları ise öğrencilerin öğlen yemeklerini evden getirmesi yönünde karar aldı. Okullardan ücretsiz 1 öğün yemek uygulamasının kalkmasına tepki gösteren öğrenci velisi Hülya Demir, “Öğlen yemeği için önce yemek ücreti istediler. Ancak daha sonra her velinin kendisi öğrencinin yanına yemeğini koyması kararı alındı. Biz de kendimiz yanına beslenme koyuyoruz. Okul kayıtları sırasında bizlere öğlen yemeğinin MEB tarafından karşılanacağı söylenmişti. Ama son gelen bilgiye göre devletin vermediği ve okul yönetiminin belirlediği listeye göre öğrencinin yanına yemeğini koymamız gerektiği belirtildi. İlk başta 3 bin lira verdik. Fiyatlar yüksek tabii ki. Ben iki çocuk annesiyim. Her ikisinin ihtiyaçlarını karşılamak ağır geliyor. Bir şekilde çocukların bir öğün ihtiyaçlarının karşılanması lazım” diye konuştu.

“GEÇEN SENE RAHAT ETMİŞTİK”

Okulöncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi uygulamasının devam etmesi gerektiğini ifade eden Harun Karaoğlu, “Geçtiğimiz yıl okul öncesi öğrencilere 1 öğün yemek ücretsizdi. Bu yıl bu uygulama kaldırılmış. Bizim okulumuz bizden yemek ücreti olarak bir para talep etmedi. Şu anda okulda yemek de verilmiyor. Biz evde ne varsa çocuğumuzun beslenmesi için okuldan verilen listeye de uyarak o yiyeceği yanına koyuyoruz. Tabii ki devletimizin karşılamasını da isterdik. Geçen sene de ben çocuğumu okul öncesi eğitime gönderdim. Geçtiğimiz yıl ikinci dönem ücretsizdi. Geçen sene rahat etmiştik. Bu yıl ise zorlanıyoruz açıkçası” şeklinde konuştu.

“YEMEK ÜCRETLERİNİ ÖDEMEKTE ZORLANAN İNSANLAR VAR”

Devletin öğrencilerin bir öğün yemeğini karşılaması gerektiğini belirten Yunus Özmen de “Geçtiğimiz yıl da tam anlamıyla karşıladığı söylenemez. Bu yıl her şeyin fiyatı arttı. Artacak yani normal. Okuldaki yemek ücretlerini ödemekte zorlanan insanlar var. Sonuçta eğitim şakaya gelmez. Devlet kesinlikle öğrencilerin bir öğün yemek ücretlerini karşılamalı. Bizim için çok problem değil ama problem olan veliler de haliyle olabilir” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ SAĞLIKSIZ BESLENİYOR”

Okullarda ücretsiz 1 öğün yemeğin kaldırılmasına bir tepki de Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan’dan geldi. Okullarda bir öğün nitelikli ücretsiz yemeğin, eğitimin her kademesinde, okul öncesinden, liseye kadar devlet tarafından verilmesi gerektiğini vurgulayan Alkan, “Okullarda bazı öğrencilerin bir tost alıp iki kişi hatta üç kişi paylaştıklarına şahit oluyoruz. Keza Eskişehir başta olmak üzere bir çok ilde, metropol illerde dahil olmak üzere öğrencilerimiz şuanda sağlıksız besleniyor. Bugün okul kantinlerinde bir tost 35 liraya satılıyor. Okulların yemekhanelerinde en ucuz yemek şu anda 65-70 lira. Okul öncesi eğitim aslında baktığımız zaman en bilimsel ve en kamusal olması gereken yerde velilerden 3 bin ila 6 bin lira arasında astronomik aylık rakamlar talep edilmektedir. Burada hükümeti ve siyasal iktidarı samimi olmaya davet ediyoruz. Bu Türkiye halkının temel bir çağrısıdır, velilerin temel bir çağrısıdır. Gün içerisinde onlarca telefon alıyoruz bu konu hakkında. Çocuklarımız ne yazık ki sağlıklı beslenemiyorlar” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLER OKUL KANTİNLERİNE MECBUR BIRAKILIYOR”

Yoksulluğun ve ekonomik krizin en büyük faturasını çocukların ödediğini sözlerine ekleyen Alkan şunları söyledi:

“Şu anda okullarımıza baktığımız zaman aç gelen hatta geçen eğitim döneminde de görmüştük aç olarak bayılan öğrencilerimizin olduğunu tespit ettik. Velilerimiz çocuklarına harçlık veremiyorlar.

Ekonomik kriz gerçekten çok can yakmaya başladı. Okul kantinleri sağlıksız. Aynı zamanda bir o kadar da fahiş fiyat politikalarıyla çocuklarımızın aç kalmasına neden olmaktadır. Ekonomik krizin faturasını maalesef çocuklarımız öder hale geldi.

Kantinlerdeki astronomik fiyat politikaları, denetimsizlikle beraber şu anda öğrencilerimizin ceplerini ciddi olarak yakıcı olarak hissedilir hale geldi. Okul idareleri tarafından bizzat okul kapıları kapattırılarak, öğrencilerin okul kantininden yemek yemeğe zorlanıyor.

Bazı okullar okul etrafını tel örgülerle donatmış durumda. Dışarıdan yiyecek girişi yasak. Bazı fen liselerinde günde 65-70 lira günlük yemek fiyatı talep edilmektedir. Bunu her velinin karşılaması mümkün değildir.”