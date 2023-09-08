Okulların açılacağı hafta 6 okulun kapısına kilit

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, okulların açılacağı hafta depreme dayanıksızlık gerekçesi ile 6 okulun boşaltılacağının duyurulmasına tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eskişehir’de, Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu'nun deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılacak olması tepkilere neden oldu.

“BAŞKA OKULLARA YÖNLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, okullarda eğitime ve seminerlere başlandığı hafta, okul binalarının boşaltılarak velilere mesajla haber verilmesinin, AKP'nin eğitim sistemine bakışını gözler önüne serdiğini söyleyerek, “Okulların açıldığı hafta 6 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle kapılarına kilit vurularak öğrencilerin, başka okullara yönlendirilmesi kabul edilemez” dedi.

“YIKILAN OKULUN YERİNE YAPILACAK OLAN OKUL HALEN TAMAMLANMADI”

Milletvekili Süllü, CHP’li olduğu için, yıllardır okullara hizmet vermesi engellenen, hatta okul bahçelerine bile girmesine izin verilmeyen belediyelerin, Eskişehir ziyaretinde katkı vermediği iddiası ile suçlayan Milli Eğitim Bakanı'ndan konu ile ilgili bir açıklama beklediklerini söyledi.

2018 yılında yıkım kararı alınan ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek incelemelerde bulunan Süllü, “Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2018 senesinde yıkılan okula 2021 yılında bir temel atılmış, 2023 yılındayız ancak okul hala tamamlanmamış. Müteahhit kaçmış, demirler paslanmış, daha yeni tamamlanması için bir müteahhitte verilmiş. İnşaata yeni başlanmış.

Ali Güven Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi turizm sektörüne eleman yetiştiren bir okul. Fakat 2018 yılından beri, okulun inşaatı bitene kadar Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda yetersiz olanaklarla eğitim veriliyor. Turizm ve otelcilik alanında uygulamaya dayalı mesleki eğitim verilen okula kaydolan öğrencilerin atölyelerde yeterli eğitim görmeden, pratik yapmadan altyapısı yetersiz merkezlerden mezun olmalarının yaratacağı eksikliklerin telafisi nasıl olacak?” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA MAĞDUR OLMASIN”

Milletvekili Süllü'nün, Ali Güven Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin akıbeti ile ilgili sorularına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeniden ikmal ihalesi yapılan inşaatın ruhsatının alınmasıyla beraber inşaata devam edileceğini ve 400 gün içerisinde tamamlanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtını değerlendiren Süllü, “Veliler ve öğrenciler durumdan oldukça şikayetçi. 2023 yılındayız. Aradan 5 sene geçmesine rağmen okul halen inşaat halinde. Kaçan müteahhittin yerine yeni bir müteahhit işe başlamış. Yerli bir firma olduğunu duyduk. İnşaatın en kısa sürede tamamlanması ve öğrencilerin daha fazla mağdur olmadan eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YİNE ÖĞRENCİLERİMİZ MAĞDUR EDİLMİŞTİR”

Yaklaşık 2,5 ay önce hazırladıkları soru önergesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na Eskişehir'deki okulların depreme dayanıklılığı konusunda bir araştırma olup olmadığını sorduklarını aktaran Süllü'ye Milli Eğitim Bakanı Tekin; “İlde yapılan deprem tahkikleri sonucu 17 okul binasının yıkımının gerçekleştirildiği, 12 okul binasının yerine yeni binaların yapıldığı, 5 okul binasının inşaat çalışmaları devam etmektedir” şeklinde yanıt vermişti.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ise deprem tehlikesi nedeniyle Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu'nun boşaltılması kararına tepki gösteren Süllü, “Biz 2,5 ay önce Eskişehir'deki okul binalarına yönelik soru önergemizi hazırlayıp gerekli yerlere iletmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise okulların açılmasına bir haftadan az bir süre önce açıklanan okulların boşaltılması kararı ile yine öğrencilerimiz mağdur edilmiştir” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“EĞİTİM SİSTEMİNDE CİDDİ SORUNLAR VAR”

Son dönemlerde eğitim sisteminin geldiği durumun içler acısı olduğunu belirten CHP’li Süllü şunları söyledi:

“Eğitim sisteminde okul öncesinden yükseköğretime kadar pek çok sıkıntı yaşanıyor. Yeni kayıt yaptıracak velilerden zorunlu bağış altında duyduğumuza göre 12 bin liraya varan paralar isteniyor. Veliler okulların depreme dayanıklılığı konusunda kaygılı. Okulların açıldığı hafta, velilere mesajla okul binasının kapısına kilit vurulduğu bildiriliyor. Ayrıca okullardaki ÇEDES uygulamaları nedeniyle velilerin ve eğitimin paydaşlarının tepkileri dikkate alınmıyor.

Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de biz çağdaş eğitimin yapıldığı, öğrencilerimizin her tür teknik olanaklarla ve donanımla eğitim gördüğü okullarda okumaları için mücadele ediyoruz. Eğitim tüm paydaşlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak, çağdaş, bilimsel ve nitelikli eğitimin gereklerinin yerine getirilmesini Mili Eğitim Bakanlığı'ndan talep ediyoruz.”