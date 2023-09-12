Okulların açılmasına günler kala alınan karar velileri isyan ettirdi

Eskişehir'de okulların açılmasına günler kala 6 okul depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Son dakika alınan karar, öğrenci velilerinin tepkisini çekti. Veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek neden bunca zaman beklendiğini sordu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu'nun deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılacağının açıklanması, öğrenci velileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Eskişehir Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 600 öğrencisi, alınan karar ile okullarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi’nde eğitim görecek.

Eskişehir Anadolu Lisesi öğrenci velileri, Eskişehir İl Milli Müdürü Sinan Aydın ile görüşerek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Öğrenci velileri, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile görüştükten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklama ile alınan kararı protesto etti. Öğrenci velileri, alınan karar ile hem kendilerine ilave servis masrafı çıktığını hem de çocuklarının eğitimlerinin sekteye uğrayacağını söyledi.

“DERSLERİNİ KAÇIRMALARINA SEBEP OLACAK”

Öğrenci velileri adına konuşan Gamze Yapar, kendilerine geçen hafta itibarıyla, 6 Şubat depremi sonrası kamu kurumlarında yapılan tetkiklerin ardından okullarına güçlendirme veya yıkım kararı alındığının açıklandığını söyledi.

Yapar, “Kararın bilgisi bize geçen hafta salı günü geldi. Bugün İl Milli Eğitim Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşme itibariyle en uygun olan okulun TOKİ İkram Cirit Anadolu Lisesi olduğu söylendi. Takdir edersiniz ki bu okul mevcuttaki lokasyon itibariyle bizim okulumuza oldukça uzak. 11. ve 12. sınıflarımızın da şu an itibariyle üniversite sınavlarının koşturmacasına girildiği bir dönemde, ulaşım açısından eğitimlerini sekteye uğratacak, engelleyecek bir konumda bulunmakta. Çünkü biliyorsunuz tam gün eğitim yapmaktayız. Öğrencilerimizim okuldan eve gelmeleri, özellikle servis kullanan öğrencilerimizin evden tekrar öğretmenlere veya kurslara gitmesi oldukça zaman kaybı yaratacak. Belki de dersleri kaçırmalarına sebep olacak. Birçok aileye 2 bin 500 liraya yakın servis masrafı çıkacak” dedi.

“MERKEZİ KONUMDA EĞİTİM ALMALARINI İSTİYORUZ”

Kendi okullarına yakın bir okulda eğitimlerine devam edilmesinin çocukları açısından daha sağlıklı olacağını vurgulayan Gamze Yapar, “Çocuklarımızın eğitimi için önerdikleri okul ulaşım açısından büyük bir problem yaratacak. Biz mümkün mertebe aralık ayı sonuna kadar, yani ikinci yarının başına kadar okullar bölgesi veya merkezde bir okulda çocuklarımızın eğitim almasını istiyoruz. Sonrasında da Güzel Sanatlar BİLSEM’in boşaltılması sonrası buraya geçilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Bizim tek isteğimiz mevcut lokasyonda kalabilmek. Maalesef ki bir öneride bulunulmadı” diye konuştu.

“NEDEN BUNCA ZAMAN BEKLENDİ”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulların açılmasına sayılı günler kala aldığı kararı eleştiren öğrenci velileri, “Neden bunca zaman beklenildi. Okullar kapanır kapanmaz bu okulların depreme karşı dayanıklılığı tespit edilerek daha önce bir karar alınamaz mıydı” diyerek tepkilerini dile getirdi. Ekonomik kriz ortamında alınan kararın kendilerini çok fazla etkileyeceğini ifade eden bir öğrenci velisi, “Bu dönemde en kıymetli şey zaman. Çocuklarımız için önerdikleri okul çocuklarımızın zamanını çalacak. Bunu İl Milli Eğitim Müdürü ve Valimiz bilmiyor mu? Bizim çocuklarımız marka değeri olan bir okulda okuyor. Bu okulun öğrencileri LGS’de en yüksek puanlarla yerleşen öğrenciler. Çocuklarımızın geleceği ülkemizin geleceğidir. Servis ücretlerimiz 2 bin 500 lira. Çocuklarımız ilave ders alacaklar. İlave derse giderken ekstra servis ücreti vereceğiz, çocuklarımızın da zaman kayıpları olacak. Çocuklarımızın toplu taşımayı kullanmaları durumunda kim onları koruma garantisi verecek? Benim çocuğumun başına durakta bir şey gelse, bunun vebali kimin üzerine? Bizim çocuklarımızı devlet korumak zorunda. Hem servis ücreti hem otobüs ücreti hem de ek ders ücretleri varken asgari ücretli birisi bunları nasıl karşılayacak” dedi.

“SESİMİZİ DUYUN”

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve tüm yetkililere seslenen veliler, “Sesimizi duyun. Mağduriyetimizi 2 hafta içerisinde giderin” diyerek, alkışlarla çağrıda bulundu.