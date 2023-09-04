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ÖSYM ALES sonuçlarını açıkladı

2023'ün ikinci ALES sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

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ÖSYM ALES sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Ağustos’ta uygulanan 2023-ALES/2’ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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