ÖSYM sınav takvimi 2023 yayınlandı mı? KPSS sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınavları tarihleri yayınlanan takvim ile belli oluyor. ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) aynı güne denk geldiği sınav takvimi geri çekildi.

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ÖSYM sınav takvimi ile 2023 yılı sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli olacak. Takvimde ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yer alırken, milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS tarihleri öğrenilecek. ÖSYM'nin paylaştığı 2023 yılı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz tamamlamadığı için 2023 yılı sınav takvimi henüz erişime açılmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

KPSS 2023 NE ZAMAN?

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz,

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 29 ve 30 Temmuz,

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 29 ve 30 Temmuz,

– KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak.

sınav başvuruları 16 Mayıs ile 29 Mayıs arasında alınacak.