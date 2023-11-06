ÖSYM sınav takvimi açıklandı: YKS, KPSS, ALES sınav tarihleri belli oldu

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi” açıklandı. Yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor. Milyonlarca öğrenci adayının katılacağı YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024’de, YKS AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024’de yapılacak.

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ÖSYM sınav takvimi yayınlandı, 2024 yılı sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Takvimde ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yer alırken, milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS tarihleri açıklandı.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024’de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024’de yapılacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bİlimler): 14 Temmuz 2024

KPSS Lisans Alan Bilgisi: 20 Temmuz 2024

KPSS Lisans Alan Bilgisi: 21 Temmuz 2024

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos 2024

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI SINAVLAR

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de,

ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 yılında,

DGS 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

2024’TE 50’NİN ÜZERİNDE SINAV UYGULAMASI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, “ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50’nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek.” ifadelerini kullandı.

Elli yıllık kurumsal geçmişi, mevcut kapasitesi ve yetenekleriyle ÖSYM'nin uluslararası sınav merkezi konumuna geldiğini ifade eden Ersoy, gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. (AA)