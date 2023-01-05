Özel okul zam oranları ne kadar? Bakan Özer açıkladı…

Son dönemde tartışılan konuların başında yer alan özel okul fiyatları için zam oranı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul zam oranın yüzde 65 olarak belirlendiğini duyurdu.

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Öğrenimine özel okulda devam eden öğrencilerin velilerini ilgilendiren ücret konusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarının yöneticileri ile yaptığı değerlendirme sonrasında özel okul zam oranını açıkladı.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI NE KADAR?

2023 yılı özel okul ücretlerini ÜFE-TÜFE oranlarını dikkate alarak belirlediklerini kaydeden Özer, şunları söyledi;

*Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. Üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık.

*Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık.

*Özel eğitim kurumları temsilcileriyle de bu kararı konuştuk. Öncelikle şunu belirtmem lazım; buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu yönündeki kanaatlerini ifade ettiler.

*Özgür bir şekilde fikirlerini paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz hem hükümet hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve tüketici fiyat endeksini dikkate alarak yeni kararı belirleme kararı aldık.

*Hem de velilerimizi desteklemek için bu kararı aldık. Kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız. Yeni aldığımız kararın tüm öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

*Her ne kadar sektör temsilcileri bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorlukları da hem bakanlık hem özel eğitim kurumları birbirine destek olarak aşacağız. (DHA)