PMYO başvuru ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar?

PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 17.00’de sona eriyor. PMYO başvurusu yapmak isteyen adaylar 700 liralık başvuru ücretini “2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırması gerekiyor.

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2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek. 258 Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere 35.914 erkek ve 18.634 kadın olmak üzere toplam 54.548 aday başvuruda bulundu.

PMYO GİRİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

PMYO sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr/ sayfa üzerinden e-Devlet ekranında sorgulanıyor. Adaylar sonuçları e-Devlet ekranına TC kimlik no ve şifre bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

PMYO GİRİŞ SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 700.00 TL (yedi yüz) olan sınav başvuru ücretini 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 09.00’dan 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.