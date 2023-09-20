“Sarkıntılık” soruşturması süren öğretmene başka okulda görev!

Hakkında "cinsel istismar" soruşturması açılan öğretmen, başka bir okulda görevlendirildi. Çocukları okula başlayan veliler isyan etti.

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Başkent’te daha önce görevli olduğu okulda, bir öğrenciye davranışı nedeniyle “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 9 aydır soruşturma yürüttüğü öğretmen O.S.K., Altındağ'daki bir ilkokuldaki birinci sınıf öğrencilerine ders vermekle görevlendirildi.

2022 yılında Ankara'da bir okulda görevli sınıf öğretmeni O.S.K. hakkında bir veli çocuğuna temasta bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Öğretmen O.S.K. hakkında hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Öğretmen O.S.K. bu süreçte açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturması yargıdan önce sonuçlandı ve öğretmen O.S.K.'ya görev yeri değişikliği ve aylıktan kesme cezaları verildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber 3 ay açıkta bekleyen öğretmen O.S.K. Altındağ'da bir okulda görevlendirildi.

Bu okulda birinci sınıf öğrencilerine ders veren öğretmen, velilerin aktarımına göre, ortak yazışma gruplarında “Beni uğraştırmayın, çocuklarınızla uğraşacak değilim. Hakkımda açılan bir dosya var beni şikayet ederseniz çocuklarınıza ders vermem” diye mesaj gönderdi.

“KABUSUMUZ OLDU”

Bu duruma anlam veremeyen veliler daha sonraki günlerde öğretmenin çocuklarına “psikolojik şiddet içeren tutumu” olduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu. Veliler bir süre sonra öğretmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda halen devam eden soruşturmayı da öğrendi. Bu sefer de okul yönetimine yazılı dilekçe vererek öğretmenin görev yerinin değiştirilmesini isteyen veliler henüz bir sonuç alamadı.

Öğretmenle ilgili idari işlem yapılmadığı gerekçesiyle bazı veliler bu yıl eğitime başlayan çocuklarını okula göndermedi. İsminin açıklanmasını istemeyen velilerden birisi, “Öğretmen kabusumuz oldu resmen, bu çocuklar için de talihsizlik oldu. Daha birinci sınıf çocukları ve çoğu öğretmenin tutumu nedeniyle okula gitmiyor. Çocuklarımız okuldan soğudu” dedi.

YARGI KARAR VERENE KADAR MEB BİR ŞEY YAPAMIYOR

Söz konusu okulun müdürü, velilerin öğretmen hakkındaki şikayetini Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiğini ancak öğretmenin öğrencilerin derslerine girmesini engelleme yönünde bir yetkisi olmadığı için elinden bir şeyin gelmediğini söyledi. Müdür, “Bu süreçte öğrencilerin başına bir şey gelirse” sorusuna ise ilçe milli eğitimden karar gelene kadar öğretmeni gözlem altında tutmaya çalıştığını ifade ederek yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi ise, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetkili olduğunu ve bakanlığa konuyla ilgili bir bilgi gelmediğini aktardı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ise öğretmen O.S.K. hakkında daha önce Keçiören'de görevli olduğu okuldaki davranışı nedeniyle görev yeri değişikliği ve aylıktan kesme cezası verildiğini açıklayarak, öğretmenin açıkta kaldığı süreyi Devlet Memurları Kanunu'na göre uzatamayacaklarını bildirdi.

Yetkili, bu aşamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yargının Keçiören'deki okuldaki olaya ilişkin kararını verene kadar bu aşamada bir şey yapamayacağını, Altındağ'daki okuldaki velilerin yeni şikayetlerinin ise soruşturulacağını açıkladı. (ANKA)

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