Savaş mağduru öğrenciler YÖK engeline takıldı

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan 4 bin Türk öğrencinin, kendi ülkelerinde eğitimine devam edemediğine dikkat çekerek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Mehmet SERBES

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle binlerce Türk öğrencinin eğitimlerini devam ettiremediğini dile getirdi.

Dr. Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, savaş nedeniyle Ukrayna'daki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıp Türkiye’ye dönen binlerce öğrencinin kendi ülkesinde eğitimlerine devam edemediğine vurgu yaptı.

CHP'li Şevkin, daha önce Kırım, Suriye, Irak, Yemen’deki savaşlar sonrasında ve pandemi döneminde mücbir sebeplerden dolayı öğrencilere sağlanan ön koşulsuz yatay geçiş hakkından Ukrayna'dan gelen öğrencilerin faydalanamadığını söyledi.

“ÖĞRENCİLER MAHKEMELERE BAŞVURDU”

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın bu öğrencilere özel öğrenci statüsüyle bir yıl hak tanıyacağını açıkladığını, bir yıl sonunda öğrencilerin yeniden Ukrayna’ya dönmesi gerektiğini, ancak savaşın tüm hızıyla sürdüğünü hatırlatan Dr. Şevkin, “Savaş devam ederken öğrenciler geri dönüp nasıl okuyacak? Türkiye’ye gelen 4 bin öğrencinin bazısı yatay geçiş hakkından yararlandı. Özel öğrenci statüsündekilerin ise süresi dolduğu için kayıtları siliniyor. İki kategoriye giremeyenler mahkemelerde hak arayışına başladı. Ukrayna’dan gelen öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınmalıdır” diye konuştu.

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