‘Şehidin adını taşıyan okulda ısıtma sistemleri çalışmıyor’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, okulların içler acısı durumunu ve öğrencilerin yaşadıkları sorunları Meclis gündemine taşıdı. Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi'nden söz eden Barut, "Aziz şehidimizin adını taşıyan bu okulda kara kışta bu üşüyen çocuklarımızı, eğitim verirken çile çeken öğretmenlerimizi görmüyor, okullarımızın sorunlarını çözmüyorlar" dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’da kara kış gününde ısıtma sistemleri çalışmayan okulda soğuktan olumsuz etkilenen öğrencilerin ve eğitimcilerin dramını Meclis gündemine taşıdı.

Şehit adı verilen Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisesi’nden söz eden Barut, “Aziz şehidimizin adını taşıyan bu okulda kara kışta bu üşüyen çocuklarımızı, eğitim verirken çile çeken öğretmenlerimizi görmüyor, okullarımızın sorunlarını çözmüyorlar.” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ PERİŞAN”

Eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Ayhan Barut, “AKP eliyle yapboz tahtasına döndürülen eğitimde sorunlar bitmek bilmiyor.

İktidarın ucube kalıcı saat uygulamasından dolayı öğrencilerimiz kör karanlıkta okul yollarına düşüyor. Kapatılan köy okulları nedeniyle karda kışta çocuklarımız perişan ediliyor. Ekonomik krizin vurduğu ülkemizde artan hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarımız aç kalıyor, yemek yiyemiyor”

“KARA KIŞTA TİTRİYORLAR”

AKP iktidarının okulların temizlik, ısınma ve donanım eksiklerini de gidermediğini, Adana’da şehit asker Ayhan Güngör’ün adını taşıyan Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin soğuktan titrediğini belirten Barut, şöyle konuştu:

“Adana’da AKP Yüreğir İlçe Başkanlığı’nın hemen yanında aziz şehidimiz Ayhan Güngör’ün adını taşıyan bir Anadolu Lisemiz var. Şehit Ayhan Güngör Anadolu Lisemizde yüzlerce çocuğumuz ve öğretmenlerimiz bu kış gününde ısıtma sistemi çalışmadığından tir tir titriyor.

Çocuklar derslerine odaklanıp eğitim alamıyor. Bu durum aziz şehidimizin hatırasına da saygısızlıktır. Kara kışta bu üşüyen çocuklarımızı, eğitim verirken çile çeken öğretmenlerimizi görmüyor, okullarımızın sorunlarını çözmüyorlar. Artık bir adım atın! Bu ayıba son verin.”

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