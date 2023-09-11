Servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir servis ücretleri…

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda alınan kararlar servis ücretileri zamlandı. İstanbul'da okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı. Ankara'da okul servisi en kısa mesafe olan 0-3 km arası ücreti yıllık 6 bin 110 liradan 10 bin 400 liraya yükseldi. İzmir'de servis ücreti en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası aylık bin 223 lira oldu.

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Okullar açıldı, öğrencilerin bölümü servis ile okula gitmeye başladı. Her yıl belirli dönemlerde zamlanan servis ücretleri İstanbul’da geçen yıl en yakın mesafe ücreti yıllık 3 bin 366 TL iken, bu yıl 11 bin 310 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz günlerde üç büyük şehirde yeni zamlı servis fiyatları belirlendi.

İSTANBUL’DA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı.

ANKARA'DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni ücretleri belirledi.

Buna göre, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira alınacak.

10-15 kilometre arası alınan 9 bin 60 liralık ücretse 15 bin 410 liraya yükseldi.

15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak.

İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy çokluğuyla onaylanan karara göre yeni tarifeyle en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık bin 223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lira olarak belirlendi.

Anaokulu ve özel okul öğrenci taşıma ücreti ise aylık 1470 lira ile 3 bin 315 lira arasında belirlendi.