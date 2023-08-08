Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri: AÖF, AUZEF, ATA AÖF kayıtları ne zaman?
Sınavsız ikinci üniversite için herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans ve önlisans eğitimi alanlar başvurabiliyor. AUZEF kayıt tarihleri 07 Ağustos - 07 Ekim 2023, ATA AÖF ön kayıtları 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında, AÖF kayıtları 21 Ağustos 2023 ile 16 Ekim 2023 arasında yapılacak.
AÖF, AUZEF ve ATA AÖF için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İkinci üniversitede lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar, lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da önlisans programlarına başvurabiliyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 Pazartesi ile 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak.
AUZEF ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.