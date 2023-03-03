Depremzede üniversite öğrencileri için öğrenim ücreti kararı

YÖK Başkanı Erol Özvar "Depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak" dedi. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.

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Olağanüstü Hal Kaps​amında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile depremzede üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını duyurdu.

ÖDEYEN ÖĞRENCİLERE ÜCRET İADE EDİLECEK

Erol Özvar, bu kapsamda ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.