Fahiş zam yapan vakıf üniversitesine mahkeme ‘dur’ dedi

Her yıl yüzde 5 zam taahhüdünde bulunan vakıf üniversitesini seçen Oğuzhan A. kendisine yüzde 80 zam yapan eğitim kurumunu mahkemeye verdi. Mahkeme öğrenciyi haklı bularak kendisinden yüzde 5’in üzerinden tahsil edilen zamlı ücretin geri ödenmesine karar verdi. Mahkemenin kararı, fazla ödeme yapmak zorunda bırakılan tüm öğrencilerin paralarını geri alabilmesinin önünü açtı.

Hayati ARIGAN

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Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam Oğuz A. kayıt yenilemek istediğinde bir önceki yıl ödediği eğitim-öğretim ücretine yüzde 300 oranında zam politikası uygulandığını gördü.

Veliler ve öğrencilerin zamlara karşı çıkması ve fahiş zamların basında da haber olması üzerine geri adım atan üniversite yönetimi, ücretlerde indirime gitti. 2022 temmuz ayı TÜFE oranı olan yüzde 79,60 artış belirledi.

KAYIT İÇİN 2 HAFTALIK SÜRE TANINDI

Üniversite, 24 Ağustos 2022 tarihli kararının hemen ardından ödemelerin en son 12 Eylül 2022 tarihine kadar yapılabileceğine duyurdu. Kayıt yenilemek/ödeme yapmak için 2 hafta gibi kısıtlı bir süre tanınması ve başka bir üniversiteye yatay geçiş başvuru süresinin de geçmiş olması nedeniyle Oğuz A., eğitim ücretini üniversiteye ödemek zorunda kaldı.

MAHKEMEYE GİTTİ

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 17 bin TL eğitim ücreti ödeyen Oğuz A. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ise 29 bin 500 TL ödeme yaptı. Oğuz A. üniversiteye geçen yıl ödenen ücrete yüzde 5 zam uygulayarak, geri kalan tutarın iadesi talebiyle ilamsız icra takibi başlattı. Üniversite ise başlatılan icra takibine itiraz etti.

HER YIL YÜZDE 5 ZAM TAAHHÜDÜ

İstanbul Tüketici Mahkemesine icra takibine yapılan itirazın iptali davası açan avukat Muhammed Kurt, her sene eğitim-öğretim ücretlerine yalnızca yüzde 5 oranında zam yapılacağını taahhüt eden üniversitenin, yüzde 79,60 oranında zam yapmasının hukukla bağdaşmayacağını belirtti. Kurt ayrıca kayıt olmadan önce üniversitenin tercih kılavuzlarında, reklam afişlerinde, broşürlerinde, tanıtımlarında, kendi resmi internet sitesindeki haberlerinde “Okuduğun süre boyunca eğitim ücret artışı yıllık %5'i geçmeyecek!” şeklinde bir politika izlediğini belirtti.

FAZLA ALDIĞIN ÜCRETİ GERİ ÖDE

Bu durumun öğrencilerin kariyerlerinde ilerleme çalışan binlerce gencin eğitim hayatlarını yarıda bırakma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını savunan avukat Kurt, davalı üniversitenin yüzde beş artışın üzerinde tahsil etmiş olduğu ücretin iadesini talep ederek icra takibine yapılan itirazın iptali istedi. Ayrıca haksız itiraz nedeniyle üniversitenin, asıl alacağın yüzde 20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatı ödemesi talep etti.

ÜNİVERSİTE AVUKATI: GİDER DENGESİ OLAĞANÜSTÜ ARTTI

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada ise Avukat Muhammed Kurt, “Müvekkilimin üniversiteyi tercih etmesindeki sebep üniversitenin kayıt aşamasında yapmış olduğu ilanlardaki taahhütlerdir.” dedi ve davanın kabul edilmesini istedi. Üniversitenin avukatı ise davalı üniversitenin vakıf üniversitesi olup ticari amaçla faaliyet göstermediğini belirterek, “Müvekkilimizin gider dengesi tüm ülkede olduğu gibi olağanüstü artmıştır. Bu nedenle eğitim ücretlerine zam yapılmak zorunda kalınmıştır. Bütçe dengesinin sağlanabilmesi, gider dengesinin olağanüstü artması dikkate alınarak öğrenci ücretleri belirlenmiştir. Dava reddedilsin” dedi.

MAHKEME ÖĞRENCİYİ HAKLI BULDU

Mahkeme davayı kısmen kabul ederek, üniversitenin 9 bin 915 TL’yi öğrenci Oğuz K.’ya ödemesine karar verdi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DİKKAT ETSİN

Kararı değerlendiren avukat Muhammed Kurt, “Bu karar ille vakıf üniversitelerinin, gelecek seneler için hangi taahhütte bulunup bulunmayacağını bir kez daha düşünmesi gerektiğini görmüş olduk. Tüketici Mahkemesinin vermiş olduğu karar, Devletin dengeleyici düzenlemeleri bakımından önemli bir karardır” dedi.