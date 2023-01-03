“Özel okul ücretlerine zam” açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. özel okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu açılış törenine katıldı.

Dün özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirten Mahmut Özer, bugün yeni bir açıklama yaptı.

Özer, “Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız” dedi.

Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalamasına, artı eksi 5 puan eklenmesiyle belirleniyor. Geçen yıl bu oran sınırlandırılıp, en fazla yüzde 36.7 olarak belirlenmişti.

Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşme yapan özel okul temsilcileri, fiyat artışının 2023-2024 dönemi için serbest bırakılmasını talep etti.

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