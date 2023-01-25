Türk Eğitim-Sen 2023’te 80 bin kadrolu öğretmen ataması bekliyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te 80 bin kadrolu öğretmen ataması beklediklerini, bu rakamın altında bir atama sayısını ve sözleşmeli, ücretli öğretmenlik istihdamını asla kabul etmediklerini bildirdi.

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Türk Eğitim-Sen’den yapılan açıklamaya göre, valiliklerden talep edilen bilgiler ışığında hazırlanan çalışmayla, ücretli öğretmen sayısının 78 ilde 76 bin 485 olduğu belirlendi.

Çalışmaya göre, ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul, 16 bin 128 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 3 bin 806 ile Ankara takip etti. Bursa’da 3 bin 506, İzmir’de 3 bin 301 ücretli öğretmen çalıştığı tespit edildi.

Öğretmenlerden 27 bin 143’ü eğitim fakültesi, 25 bin 837’si lisans, 5 bin 503’ü ise ön lisans mezunu. Çalışma kapsamında, 75 ildeki norm kadro açığının da 83 bin 547 olduğu belirlendi.

“BU RAKAMIN ALTINDA BİR ATAMA SAYISINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ücretli öğretmen görevlendirmesiyle öğretmen açığının giderilmeye çalışıldığını, bu durumun eğitimin kalitesi ve verimini azalttığını savundu.

Bunun aynı zamanda çok düşük ücretlerle çalıştırılmak zorunda kalan öğretmenleri sömüren bir uygulama olduğunu aktaran Geylan, çalışan ücretli öğretmen sayısının, acil öğretmen ihtiyacı bulunduğunu açıkça gösterdiğini kaydetti.

Talip Geylan, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 80 bin kadrolu atama talep ettiklerini belirterek, “Bu rakamın altında bir atama sayısını ve sözleşmeli, ücretli öğretmenlik istihdamını asla kabul etmiyoruz. İhtiyaçlar göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında 80 bin atama, 2023 yılı için temel hedefimiz olmalıdır.” ifadelerini kullandı. (AA)