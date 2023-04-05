Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri MEB tarafından açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların mülakat yerlerini açıkladı. Adaylar mülakat yerlerinde, sözlü sınava 7-16 Nisan tarihleri arasında girecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.